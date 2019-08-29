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Факти / Надзвичайні події

У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих

Після обвалу під’їзду будинку в Дрогобичі Львівської області рятувальники дістали з-під завалів тіла восьми загиблих, зокрема дитини.

У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих

У Дрогобичі продовжують розбирати будівельні конструкції, рятувальники працювали всю ніч.

Під завалами знайшли тіла шести загиблих:

  • вранці 28 серпня – двох людей (чоловіка та жінки);
  • 29 серпня о 00.26 – одного чоловіка;
  • о 2.49 та 3.20 – двох жінок;
  • о 3.28 – тіло хлопчика.

Станом на 6.00, виявлено тіла ще двох людей.

Врятовано сімох осіб, із яких п’ятеро – діти. Усі перебувають у медзакладах з різними травмами.

Пошуково-рятувальні роботи тривають позмінно – у ручному режимі з застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки.

Читайте: Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків зателефонувала дитина і попросила допомоги

Загалом до ліквідації наслідків обвалу будинку в Дрогобичі залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, а також кінологи.

  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих / 3 фотографии

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

Водночас мешканці не вірять у версію вибуху – кажуть, у будинку були великі тріщини.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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