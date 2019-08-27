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На Черниговщине пьяный сотрудник СБУ с компанией устроили стрельбу из авто

На Черниговщине сотрудник Службы безопасности Украины в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу.

На Черниговщине пьяный сотрудник СБУ с компанией устроили стрельбу из авто

В селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области пьяный сотрудник СБУ управлял автомобилем с пассажирами, которые стреляли в людей.

Местная жительница сообщила полиции, что к ее компании подъехало неизвестное авто Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Полицейские обнаружили, что в нетрезвом состоянии автомобилем управлял сотрудник СБУ.

В Главном управлении Национальной полиции в области подтвердили эту информацию.

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В полиции уточнили, что на правонарушителя составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что наказывается штрафом в размере 10,2 тыс. грн. гривень.

В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он из Киева.

К слову, в Украине допустимое содержание алкоголя в кровигражданина за рулем авто составляет 0,2 промилле.

Источник: УНИАН

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