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Факты / Происшествия

Когда сел за руль: под Днепром взорвалось авто начальника полиции

В Днепропетровской области произошел взрыв в авто, в котором находился начальник полиции.

Когда сел за руль: под Днепром взорвалось авто начальника полиции

Утром, 30 августа, в Першотравенске Днепропетровской области утром взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции.

Взрыв прогремел в задней части машины, через 30 секунд после того, как правоохранитель сел в транспортное средство.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, в Киевской области в результате взрыва автомобиля пострадали два человека, в том числе ребенок.

Источник: Нацполиция

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