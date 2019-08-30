Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у Великій Британії збив автомобіль.
Екс-голову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.
– Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі. Травми серйозні – переломи кісток стопи. Уже зробили у першу операцію, чекаю другої, – зазначила Гонтарева.
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Вона додала, поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи почали реалізовуватися погрози.
Раніше Факти ICTV писали, що на Дніпропетровщині стався вибух в авто, в якому перебував начальник поліції.
Джерело: LIGA.net
Фото: Valeria Gontareva
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