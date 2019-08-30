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Факти / Надзвичайні події

Екс-керівника НБУ Гонтареву збила машина

Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у Великій Британії збив автомобіль.

Екс-керівника НБУ Гонтареву збила машина

Екс-голову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

– Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі. Травми серйозні – переломи кісток стопи. Уже зробили у першу операцію, чекаю другої, – зазначила Гонтарева.

Читайте: На Чернігівщині п’яний працівник СБУ з компанією влаштували стрілянину з авто

Вона додала, поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи почали реалізовуватися погрози.

Раніше Факти ICTV писали, що на Дніпропетровщині стався вибух в авто, в якому перебував начальник поліції.

Джерело: LIGA.net

Фото: Valeria Gontareva

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