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Факты / Происшествия

Бил ногами по голове: во Львове мужчина напал на работника военкомата из-за повестки

Во Львове на военнослужащего, который пришел вручить повестку, напали.

Військовий

Во Львове военнослужащий пришел по адресу улица Татарская 2а, чтобы вручить повестку мужчине, который не являлся в военный комиссариат.

Последний попросил разрешения пойти взять личные вещи. Во время этого он позвонил своим друзьям этажом выше, которые вызвали работника военкомата на улицу. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову.

Через некоторое время к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа. Увидев патрульных, которые проезжали мимо, обидчики скрылись в квартире и продолжали угрожать из окна.

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Личность одного из нападавших установлена. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Кроме этого, он написал заявление в Галицкий райотдел полиции. По словам врачей, угрозы жизни и здоровью нет.

Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.

Ранее мы писали, кто и за чем жестоко избил ветерана АТО Игоря Панова по прозвищу Хан и его жену Оксану.

Источник: VG Львів

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