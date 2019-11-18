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Факти / Надзвичайні події

Бив ногами по голові: у Львові чоловік напав на працівника військкомату через повістку

У Львові на військовослужбовця, який прийшов вручити повістку, напали.

Військовий

У Львові військовослужбовець прийшов за адресою вулиця Татарська 2а, аби вручити повістку  чоловікові, котрий не з’являвся у військовий комісаріат.

Останній попросив дозволу піти взяти особисті речі. Під час цього він зателефонував своїм друзям поверхом вище, які викликали працівника військомату на вулицю. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння завдав офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу продовжив наносити удари ногами в голову.

Через якийсь час до бійки долучився колега з тієї самої квартири третього поверху. Побачивши патрульних, які проїжджали повз, кривдники втекли до себе у квартиру та продовжили погрози з вікна квартири.

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Особу одного із нападників встановили. Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу. Окрім цього, він написав заяву у Галицький райвідділ поліції. За словами медиків, загрози життю та здоров’ю немає.

Обставини події встановлюватиме поліція.

Раніше ми писали, хто і за що так жорстоко побив ветерана АТО Ігоря Панова на прізвисько Хан і його дружину Оксану.

Джерело: VG Львів

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