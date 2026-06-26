Производители ноутбуков указывают в характеристиках ресурс аккумулятора в 500–600 циклов заряда. Но мало кто знает, что эту цифру можно как сократить вдвое за год неправильной эксплуатации, так и значительно превысить при грамотном подходе.

Владельцы популярных моделей, например, нередко замечают, что аккумулятор для ноутбука Asus начинает заметно терять емкость уже через год, и в большинстве случаев причиной является не качество самой батареи, а привычки при зарядке.

Большинство владельцев теряет половину потенциального ресурса просто из-за незнания нескольких базовых правил и узнает об этом только тогда, когда ноутбук перестает держать заряд уже после первого года использования.

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Три главных врага литий-ионного аккумулятора

Деградация аккумулятора ноутбука почти всегда связана с одним или несколькими факторами, которые легко контролировать, если понимать их влияние. Каждый из них действует по-своему, но результат один — преждевременная потеря емкости и необходимость замены аккумулятора раньше срока.

Глубокий разряд — первый и самый очевидный враг. При регулярном разряде до нуля происходят необратимые химические изменения в структуре электродов батареи. Современные ноутбуки имеют защиту и автоматически переходят в режим сна при критически низком заряде, но полагаться только на этот механизм не стоит.

Оптимально подключать зарядное устройство, когда уровень заряда снижается до 10–15%.

Постоянная полная зарядка — это противоположная крайность, которая тоже наносит вред. Поддержание заряда батареи на уровне ста процентов при подключенном питании создает химический стресс. Многие производители предлагают утилиты для ограничения максимального заряда до восьмидесяти процентов — если такая функция есть в вашем ноутбуке, стоит ею воспользоваться.

Перегрев — наименее очевидный, но самый опасный фактор. При температуре выше 40 °C химические процессы внутри аккумулятора выходят за пределы оптимального диапазона и разрушают структуру электродов. Работа на кровати или диване перекрывает вентиляционные отверстия, и корпус быстро перегревается.

Что действительно помогает сохранить ресурс аккумулятора:

Поддерживать уровень заряда в диапазоне от 15% до 80% при повседневном использовании;

Ограничить максимальный заряд с помощью утилиты производителя, если ноутбук в основном работает от сети;

Использовать охлаждающую подставку и не класть ноутбук на мягкие поверхности;

При длительном хранении оставлять заряд на уровне 50% в прохладном месте;

Регулярно очищать вентиляционные отверстия от пыли для поддержания нормального теплообмена.

Хранение аккумулятора: правила, о которых никто не рассказывает

Если вы планируете не использовать ноутбук в течение длительного времени, то вопрос правильного хранения аккумулятора становится принципиально важным. Разряженный аккумулятор, оставленный на месяцы без использования, может деградировать настолько серьезно, что после длительного хранения вообще откажется заряжаться.

Оптимальный уровень заряда для хранения составляет около 50%. Именно при таком уровне химическая активность батареи минимальна, а риск необратимой деградации — самый низкий.

Температура хранения также имеет значение: прохладное место с температурой от 10 до 20 °C является идеальным. Жаркая комната летом или холодный балкон зимой одинаково вредят хранящемуся аккумулятору.

Если ноутбук в основном используется дома при постоянном доступе к сети, то некоторые производители рекомендуют вообще отсоединять аккумулятор и работать только от сетевого питания. Это полностью исключает любую нагрузку на аккумулятор в те моменты, когда он просто не нужен.

Когда забота уже не помогает: признаки того, что батарею пора менять

Даже при идеальном уходе аккумулятор ноутбука имеет ограниченный физический ресурс и рано или поздно требует замены.

Ноутбук перестал держать заряд даже половину привычного времени, неожиданно выключается при остаточном заряде или операционная система показывает предупреждение о состоянии аккумулятора — это явные сигналы, что пора действовать.

Качественный совместимый аккумулятор от проверенного поставщика возвращает ноутбуку полноценную автономность и продлевает срок его службы еще на несколько лет. Стоимость замены аккумулятора в разы ниже, чем покупка нового ноутбука, а результат при правильно подобранном компоненте не уступает новому устройству.

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