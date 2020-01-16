На Одещині дитина випила горілку та впала в алкогольну кому

16 січня у Балтському районі Одеської області 10-річну дівчинку доставили до лікарні у стані алкогольної коми.

З’ясувалось, що поки батьки були разом із гостями в іншій частині будинку, 10-річна донька знаходилась одна, без нагляду.

Дитина випила горілку і, намагаючись піднятись на другий поверх ліжка, впала та втратила свідомість. Непритомну дівчинку знайшла матір, яка і викликала швидку.

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У районній лікарні, куди госпіталізували дитину, був поставлений діагноз – алкогольна кома.

– Після отримання необхідної медичної допомоги дівчинку перевели з реанімаційного відділення у дитяче, – повідомив лікар.

Сім`ю постраждалої дитини характеризують позитивно. Однак тепер мамі дівчинки загрожує адміністративна відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

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