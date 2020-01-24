В Киеве задержали и объявили о подозрении двум мужчинам, которые похитили у посетителей известной сети спортивных клубов имущества на 1 млн грн.

Злоумышленники отслеживали посетителей, которые имели дорогие автомобили и воровали с их камер хранения документы, ювелирные украшения, часы, платежные карты и другое имущество.

Читайте: В центре Киева обокрали дипломата из Австрии

Задержанными оказались 20-летний житель Кропивницкого и 28-летний житель Киевской области. Установлено, что общая сумма ущерба составляет около 1 млн грн.

Ворам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Выясняются все обстоятельства дела.



























В Киеве задержали воров, грабивших камеры хранения посетителей спортклуба / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Житомирщине угонщики под видом покупателей украли авто. Полицейским удалось установить 39-летнего жителя Коростышевского района, который подтвердил свое присутствие во время инцидента, но рассказал совсем другую версию.