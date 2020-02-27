В Киеве “заминировали” Дворец Спорта во время форума – людей эвакуируют

В Киеве “заминировали” здание Дворца Спорта на Спортивной площади. Анонимный звонок правоохранители получили примерно в 10:40.
На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники. В тот момент там проходил форум, на который пришло большое количество людей.
Правоохранители проводят эвакуацию.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на проспекте Голосеевском киевлянин на улице начал беспорядочную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.
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