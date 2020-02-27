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Факти / Надзвичайні події

У Києві “замінували” Палац Спорту під час форуму – людей евакуюють

У Києві “замінували” будівлю Палацу Спорту на Спортивній площі. Анонімний дзвінок правоохоронці отримали приблизно о 10:40.

На місці події працюють кінологи та вибухотехніки. У той момент там проходив форум, на який прийшла велика кількість людей.

Правоохоронці проводять евакуацію.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на проспекті Голосіївському киянин на вулиці почав хаотичну стрілянину. Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції.

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