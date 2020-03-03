PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Водопад из кипятка: в Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

В Киеве на мосту Патона произошла чрезвычайная ситуация – здесь прорвало теплотрассу. На место происшествия уже выехала аварийная бригада.

По словам ремонтников, на несущую конструкцию моста прорыв не влияет. На видео видно, как в Днепр с моста падает горячий поток воды.

Прорыв теплотрассы не повлиял на движение авто, так как вода не попадает на проезжую часть моста.

Читайте: В Киеве прорвало теплотрассу на улице Смелянский

Напомним, 13 января во Киеве провале теплотрассу возле Ocean Plaza. Тогда пострадали несколько человек, в воде оказались автомобили и магазины, чьи товары просто утонули.

Причиной аварии назвали изношенность участка теплосети.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка