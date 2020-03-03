В Киеве на мосту Патона произошла чрезвычайная ситуация – здесь прорвало теплотрассу. На место происшествия уже выехала аварийная бригада.

По словам ремонтников, на несущую конструкцию моста прорыв не влияет. На видео видно, как в Днепр с моста падает горячий поток воды.

Прорыв теплотрассы не повлиял на движение авто, так как вода не попадает на проезжую часть моста.

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Напомним, 13 января во Киеве провале теплотрассу возле Ocean Plaza. Тогда пострадали несколько человек, в воде оказались автомобили и магазины, чьи товары просто утонули.

Причиной аварии назвали изношенность участка теплосети.