Затопление Ocean Plaza – Киевтеплоэнерго назвало причину

Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго Александр Пилипишин заявил, что участок теплосети, из-за прорыва которого произошло затопление ТРЦ Ocean Plaza, уже отработал нормативный срок эксплуатации. Из-за этого и произошла авария.

По его словам, участок проходил гидравлические испытания в июне 2019 года.

Он выдержал испытательное давление, благодаря чему успешно прошел проверку.

– Планируем завершить сварочные работы по восстановлению трубопровода в полночь (15 января – Ред.), а на утро засыпать тепловую сеть и передать этот участок для восстановления асфальта, – сказал Пилипишин.

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Он добавил, что указанный участок теплосети проработал 33 года, несмотря на норму работы в 25 лет.

Сейчас в Киеве около 80% теплосетей отработали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. Однако провести их одновременную замену невозможно по техническим и финансовым причинам.

Напомним, в результате затопления Ocean Plaza кипятком с ожогами госпитализировали семь человек.

Источник: Espreso.TV