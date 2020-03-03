У Києві на мосту Патона сталася надзвичайна ситуація – тут прорвало теплотрасу. На місце події вже виїхала аварійна бригада.

За словами ремонтників, на несучу конструкцію мосту прорив не впливає. На відео видно, як у Дніпро з мосту падає гарячий потік води.

Прорив теплотраси не вплинув на рух авто, оскільки вода не потрапляє на проїжджу частину мосту.

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Нагадаємо, 13 січня у Києві провало теплотрасу біля Ocean Plaza. Тоді постраждали кілька людей, у воді опинилися автомобілі та магазини, чиї товари просто потонули.

Причиною аварії назвали зношеність ділянки тепломережі.