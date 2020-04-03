Разорвал голень: в Боярке ротвейлер насмерть искусал мужчину

В Боярке Киево-Святошинского района собака породы ротвейлер смертельно покусала мужчину.

Животное нанесло погибшему рваную рану правой голени, повредив сосуды. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители установили, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводка и намордника, несмотря на то, что ротвейлеры определены, как потенциально опасная порода.

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Женщине сообщено подозрение в убийстве по неосторожности, ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харьковской области ротвейлер напал на 4-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.