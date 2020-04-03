Розірвав гомілку: у Боярці ротвейлер на смерть покусав чоловіка

У Боярці Києво-Святошинського району собака породи ротвейлер смертельно покусав чоловіка.

Тварина завдала загиблому рвану рану правої гомілки, пошкодивши судини. Чоловік помер на місці.

Правоохоронці встановили, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника, попри те, що ротвейлерів визначено, як потенційно небезпечну породу.

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Жінці повідомлено підозру у вбивстві через необережність, їй загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Харківщині ротвейлер напав на 4-річного хлопчика. Від отриманих травм дитина померла на місці.