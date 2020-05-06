В аргентинском аэропорту разбился самолет с медиками

В Аргентине во время посадки разбился самолет Learjet 35, на борту которого находились два медика и два пилота.

Информацию об аварии подтвердил Совет по безопасности.

Самолет с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди.

В СМИ пока не пишут о погибших.

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На борту находились четыре человека — врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать 3-летнего мальчика с заболеванием сердца.

Авария произошла по причине плохой видимости из-за тумана.

Ранее Факты ICTV писали, что на Филиппинах в аэропорту Манилы разбился пассажирский самолет. На борту было восемь врачей, все они погибли.

Источник: La Nación