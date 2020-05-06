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Факти / Надзвичайні події

В аргентинському аеропорту розбився літак з медиками

В Аргентині під час посадки розбився літак Learjet 35, на борту якого знаходилися два медика та пілоти.

Інформацію про аварію підтвердила Рада з безпеки.

Літак з бортовим номером LV-BXU розбився в міжнародному аеропорту Антоніо Пароді.

У ЗМІ поки не пишуть про загиблих.

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На борту знаходилися чотири людини – лікар, медсестра та два пілоти, вони повинні були транспортувати 3-річного хлопчика із захворюванням серця.

Аварія сталася через погану видимість через туман.

Раніше Факти ICTV писали, що на Філіппінах в аеропорту Маніли розбився пасажирський літак. На борту було вісім лікарів, всі вони загинули.

Джерело: La Nación

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