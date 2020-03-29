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Факты / Происшествия

На Филиппинах разбился пассажирский самолет — погибли восемь врачей

На Филиппинах в аэропорту Манилы разбился пассажирский самолет.

Катастрофа произошла с лайнером авиакомпании Lion Air во время взлета.

Самолет должен был поставить медицинские маски и лекарства врачам, которые борются с коронавируса.

Читайте: Авария самолета в Стамбуле унесла жизни уже трех человек

По предварительным данным, на борту было восемь врачей, все они погибли.

Ранее Факты ICTV писали, что в воды Черного моря возле аннексированного Крыма упал российский истребитель Су-27.

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