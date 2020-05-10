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Факты / Происшествия

В Москве парень расстрелял своего любовника и его мать (18+)

В Москве в результате конфликта между двумя молодыми мужчинами, один из них выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи.

От полученных ранений потерпевший 1996 года рождения скончался на месте, его мать выжила, но ей понадобилась помощь медиков. Стрелявшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как пишут российские СМИ, мужчины, между которыми возник конфликт, были в отношениях. Мать убитого пострадала, когда кинулась защитить сына, но сама угодила под пулю.

Напомним, в России покончил с собой известный местный миллиардер Дмитрий Босов.

Источник: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

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