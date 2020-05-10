Украинцы попали в ДТП в России: есть погибший и пострадавшие

Один украинец погиб и еще трое наших граждан получили травмы в ДТП в г.Вязьме Смоленской области РФ в субботу.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Один из пострадавших с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

Двое других украинцев получили травмы легкой и средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

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Посольство Украины в РФ поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Напомним, на Днепропетровщине столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.