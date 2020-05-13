В РФ педагог приюта издевалась над детьми на камеру и выкладывала в Instagram

В Уфе (Россия) работница социального приюта издевалась над детьми и снимала на камеру. Видео она выкладывала в Instagram.

Полиция установила личность автора видеоролика и совместно с подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД по Уфе проводит проверку.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии сообщили, что девушку отстранили от работы.

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— Проверкой установлено, что данный работник работает с января 2020 года специалистом по социальной работе (занимается формированием личных дел воспитанников). Она не педагог, — сообщил представитель ведомства.

На одном из видео, сотрудница провоцирует конфликт между четырехлетним мальчиком и пятилетней девочкой, которые не поделили игрушку.

— Это мое, — говорит мальчик. — Тут ничего твоего нет. Яна, ударь его, — говорит сотрудница.

После этого девочка ударила мальчика по лицу.

Также на кадрах есть 10-летняя девочка, которая прячется под парту. Сотрудница при этом оскорбляет ее, в том числе и нецензурными словами.

— Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать, — говорит она ребенку.

Ролики при этом сопровождаются надписями: Немного о “прекрасной работе” и Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой.

По информации СМИ, девушка дополнительно подрабатывает стриптизершей.

Напомним, родители воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений Первомайска пожаловались на то, что 30-летняя воспитательница детского сада издевается над их детьми. По словам детей, она заклеивает им рты скотчем, если считает, что они плохо себя ведут.