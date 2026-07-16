В быту людей, которые избегают визитов в ТЦК, не появляются по повесткам или не проходят военно-врачебную комиссию, часто называют уклонистами. Однако с юридической точки зрения такое определение не верно.

Дело в том, что факт нарушения правил военного учета еще не означает уклонения от мобилизации. Для этого правоохранительные органы должны доказать наличие состава уголовного преступления.

Рассказываем на Фактах ICTV, какой штраф за уклонение от мобилизации в 2026 году могут получить военнообязанные и в каких случаях дело может дойти до тюрьмы.

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Когда грозит административная ответственность

Чаще всего военнообязанных привлекают именно к административной ответственности. Она наступает за нарушение правил военного учета, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях (ст. 210).

К таким нарушениям, в частности, относятся:

неявка в ТЦК и СП по повестке;

несвоевременная постановка на военный учет;

непрохождение военно-врачебной комиссии;

неуведомление об изменении персональных данных, в том числе места жительства, фамилии или других сведений,

подлежащих военному учету.

За такие действия ТЦК и СП могут вынести решение о привлечении к административной ответственности.

В 2026 году штраф для уклонистов за нарушение правил военного учета во время особого периода составляет от 17 000 до 25 500 грн. Именно такое наказание чаще применяют к лицам, которые не выполнили требования военного учета.

Означает ли административный штраф уклонение от мобилизации

Нарушение правил военного учета само по себе не является уклонением от мобилизации. Административный штраф не означает автоматического возбуждения уголовного производства. Для этого должны быть установлены другие обстоятельства, свидетельствующие именно об умышленном уклонении от исполнения воинского долга.

То есть сам факт неявки в ТЦК или несвоевременное обновление военно-учетных данных еще не свидетельствует о совершении уголовного правонарушения.

Когда наступает уголовная ответственность

Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. В зависимости от обстоятельств могут применяться несколько статей УК.

Чаще всего во время военного положения применяют именно статью 336 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Что нужно для привлечения по статье 336 УК Украины

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина юрист Дмитрий Франчук, уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, как правило, наступает тогда, когда военнообязанный уже прошел все предусмотренные законом этапы.

Речь идет о случаях, когда человек прибыл в ТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе, получил повестку на отправку (мобилизационное распоряжение), но без уважительных причин не прибыл в определенное место и время для прохождения военной службы.

По словам юриста, для привлечения к уголовной ответственности недостаточно только факта нарушения правил военного учета или неявки по повестке для уточнения данных или прохождения ВЛК.

Правоохранительные органы должны доказать, что человек был соответствующим образом уведомлен об обязанности прибыть на отправку, не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации и умышленно не выполнил мобилизационное распоряжение.

Дмитрий Франчук также отмечает, что административный штраф не превращается автоматически в уголовное дело. Каждый случай оценивается отдельно, а для открытия уголовного производства необходимо доказать наличие всех признаков состава преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Чем отличается нарушение военного учета от уклонения

Несмотря на то, что оба понятия связаны с исполнением воинского долга, они имеют разные правовые последствия.

Нарушение правил военного учета обычно влечет административную ответственность и штраф уклоняющимся.

Доказанное уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением, для которого необходимо доказать не только сам факт невыполнения требований закона, но и намеренное желание избежать призыва.

Именно поэтому юристы советуют не отождествлять административный штраф уклоняющимся от мобилизации с уголовной ответственностью. В каждом конкретном случае правовую оценку действиям лица дают правоохранительные органы и суд с учетом всех обстоятельств дела.

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