Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать его советником. Однако он отказался от этого предложения.

Об этом Михаил Федоров сказал во время пресс-брифинга в Киеве.

Зеленский предлагал Федорову стать его советником

В какой именно структуре Федорову предлагали эту должность, неизвестно, передает журналист Фактов ICTV Егор Ромахло.

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– Разговор с Зеленским был нормальным, – заявил Федоров на брифинге.

По его словам, сегодня его задача — показать, что уже сделано и какие риски ждут впереди.

– Я не хочу потом смотреть в глаза своим детям и думать, что не сказал о том, что нас ждет, – заявил Федоров.

Он также прокомментировал ситуацию с мобилизацией. По словам Федорова, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Генеральный штаб довели ее до нынешнего состояния, ведь ТЦК и СП подчиняются именно им.

Вопрос мобилизации невозможно решить без изменений в армии и нового общественного договора. Фронт держит не один человек и не только решение командования, а украинцы, которые сами пошли в окопы и сейчас сдерживают российских оккупантов.

По словам министра обороны, военным нужна нормальная социальная поддержка и лидеры.

Федоров добавил, что уже имеет предложения по работе, в частности от компании Palantir, но деталей не раскрыл.

По его словам, он является человеком в окружении президента Зеленского, который его ценил и до сих пор ценит больше среди тех, кто у него есть.

В то же время Федоров добавил, что не строил политическую карьеру, не создавал собственные компании, не занимался бизнесом.

– Я никогда его не подводил ни в чем. Как и не подводил вас в принципе. Не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем, – сказал Федоров.

Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с января 2026 года.

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