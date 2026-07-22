Кабинет министров Украины согласовал назначение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом вечером 22 июля сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин согласовал назначение Ткаченко главой КОГА

16 июля президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника КГВА. Он возглавлял столичную военную администрацию с 31 декабря 2024 года.

Сейчас смотрят

В тот же день Зеленский уволил Николая Калашника с должности главы Киевской ОГА. Калашник стал министром по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины в новом правительстве Сергея Корецкого.

Временно исполнять обязанности начальника КГВА будет бывший первый заместитель Ткаченко Андрей Ткачов.

Кроме работы в КГВА, Тимур Ткаченко занимал должности заместителя министра развития общин и территорий и заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, Владимир Зеленский 22 июля сообщил, что они вместе с новым премьер-министром Сергеем Корецким определили, как изменятся подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах.

Фото: Тимур Ткаченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.