В Генштабе назвали сроки появления лазерного оружия для усиления ПВО
- Україна продовжує розробляти лазерну зброю для потреб Сил оборони.
- Українські виробники та команди вже створюють лазерні системи.
Украина продолжает развивать проекты по созданию лазерного оружия. Новые средства могут поступить на вооружение Сил обороны в ближайшие месяцы и использоваться для поражения российских Шахедов.
Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко.
Когда на вооружении ВСУ появится лазерное оружие
— Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существует. Есть производители и команды — как внутри ВСУ, так и извне: частные предприятия, которые производят лазерное оружие. Оно уже сегодня умеет сбивать FPV, уже сегодня работает над Шахедами, — заявил он.
По словам Лебеденко, примерно через 2–3 месяца в Украине могут появиться средства, которые позволят эффективнее, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения.
Напомним, в начале июля бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил о начале нового этапа развития украинских систем противовоздушной обороны.
По его словам, в Украине продолжаются испытания лазерных систем ПВО. Дроны-перехватчики демонстрируют все более высокую эффективность.
Разработки уже принесли первые результаты, однако подробности о них не разглашались.