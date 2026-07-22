Украина продолжает развивать проекты по созданию лазерного оружия. Новые средства могут поступить на вооружение Сил обороны в ближайшие месяцы и использоваться для поражения российских Шахедов.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко.

Когда на вооружении ВСУ появится лазерное оружие

— Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существует. Есть производители и команды — как внутри ВСУ, так и извне: частные предприятия, которые производят лазерное оружие. Оно уже сегодня умеет сбивать FPV, уже сегодня работает над Шахедами, — заявил он.

По словам Лебеденко, примерно через 2–3 месяца в Украине могут появиться средства, которые позволят эффективнее, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения.

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Напомним, в начале июля бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил о начале нового этапа развития украинских систем противовоздушной обороны.

По его словам, в Украине продолжаются испытания лазерных систем ПВО. Дроны-перехватчики демонстрируют все более высокую эффективность.

Разработки уже принесли первые результаты, однако подробности о них не разглашались.

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