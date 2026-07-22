Корецкий поручил провести экспресс-анализ министерств до 27 июля
- Премьер-министр Сергей Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по экспресс-анализу всех министерств.
- Проверка должна охватить текущее состояние дел, выполнение бюджетных программ, реализацию планов устойчивости и другие направления работы.
Премьер-министр Сергей Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для оценки их текущего состояния.
Правительственные ведомства должны пересмотреть деятельность комиссий, комитетов и координационных органов, сообщил премьер вечером 22 июля.
Корецкий поручил провести аудит в Кабмине
— Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего состояния дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Государственную аудиторскую службу, — отметил он.
По словам премьера, в течение двух недель каждое министерство должно представить предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов.
Речь идет об обновлении их состава, переформатировании или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей деятельности.
Президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Сергеем Корецким сообщил, что они определили обновленные подходы к кадровой политике Кабинета министров, а также изменения, которые должны произойти в министерствах.
Глава государства добавил, что Корецкий вместе с командой работает над официальной программой деятельности правительства Украины. Ожидается, что этот документ представят в ближайшее время.
— Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и громад, а также максимальное ускорение их выполнения к началу августа, — отметил президент.
Зеленский заслушал доклад премьер-министра о ликвидации последствий российских обстрелов и выполнении задач в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
— Важно, что продолжается работа с партнерами для обеспечения финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первоочередном порядке, — отметил глава государства.
Напомним, 16 июля Верховная рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины.