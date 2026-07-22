Премьер-министр Сергей Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для оценки их текущего состояния.

Правительственные ведомства должны пересмотреть деятельность комиссий, комитетов и координационных органов, сообщил премьер вечером 22 июля.

Корецкий поручил провести аудит в Кабмине

— Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего состояния дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Государственную аудиторскую службу, — отметил он.

По словам премьера, в течение двух недель каждое министерство должно представить предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов.

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Речь идет об обновлении их состава, переформатировании или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей деятельности.

Президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Сергеем Корецким сообщил, что они определили обновленные подходы к кадровой политике Кабинета министров, а также изменения, которые должны произойти в министерствах.

Глава государства добавил, что Корецкий вместе с командой работает над официальной программой деятельности правительства Украины. Ожидается, что этот документ представят в ближайшее время.

— Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и громад, а также максимальное ускорение их выполнения к началу августа, — отметил президент.

Зеленский заслушал доклад премьер-министра о ликвидации последствий российских обстрелов и выполнении задач в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

— Важно, что продолжается работа с партнерами для обеспечения финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первоочередном порядке, — отметил глава государства.

Напомним, 16 июля Верховная рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

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