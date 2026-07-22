Ни единой лазейки для россиян: Зеленский заявил о модернизации Сил обороны
- Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за доверие к новому военному командованию.
- Президент анонсировал проведение модернизации в Силах обороны.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за доверие к новому военному командованию после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
Он выразил надежду, что это доверие станет дополнительной мотивацией для украинских защитников.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения в среду, 22 июля.
Зеленский поблагодарил украинцев за доверие
— Сегодня новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей — изменения уже произошли. Вместе с Михаилом и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет Игорь Скибюк — решение также уже принято, — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что у нового военного руководства есть значительный боевой опыт.
— Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка, — отметил он.
Президент также сообщил, что руководство государства договорилось о подготовке модернизации Сил обороны Украины.
— Важно, чтобы все прошло абсолютно слаженно и чтобы россияне не получили ни малейшей лазейки и возможности, — отметил глава государства.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.
Драпатый поблагодарил президента за доверие, а Вооруженные силы Украины — за новый этап службы.
Главнокомандующий также выразил благодарность Александру Сырскому за последовательную работу на должности главнокомандующего ВСУ и вклад в укрепление украинской армии.