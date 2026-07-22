Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за доверие к новому военному командованию после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Он выразил надежду, что это доверие станет дополнительной мотивацией для украинских защитников.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения в среду, 22 июля.

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Зеленский поблагодарил украинцев за доверие

— Сегодня новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей — изменения уже произошли. Вместе с Михаилом и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет Игорь Скибюк — решение также уже принято, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что у нового военного руководства есть значительный боевой опыт.

— Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка, — отметил он.

Президент также сообщил, что руководство государства договорилось о подготовке модернизации Сил обороны Украины.

— Важно, чтобы все прошло абсолютно слаженно и чтобы россияне не получили ни малейшей лазейки и возможности, — отметил глава государства.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Драпатый поблагодарил президента за доверие, а Вооруженные силы Украины — за новый этап службы.

Главнокомандующий также выразил благодарность Александру Сырскому за последовательную работу на должности главнокомандующего ВСУ и вклад в укрепление украинской армии.

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