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Чуть не убили сына умершей: на поминках в России устроили стрельбу из-за наследства

На поминках в России сын умершей женщины едва не лишился жизни, когда в него выстрелил муж его сестры.

К счастью, стрелявший из ружья не попал в мужчину, который специально приехал на похорон матери в деревню Камышовка Выборгского района Ленинградской области.

Полиция задержала 58-летнего злоумышленника и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ссора между родственниками произошла на почве раздела наследства умершей.

Напомним, в Москве мужчина выстрелил в любовника и его мать, а потом пытался покончить с собой.

Источник: Полиция России

Фото: Dreamstime

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