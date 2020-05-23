На поминках в России сын умершей женщины едва не лишился жизни, когда в него выстрелил муж его сестры.

К счастью, стрелявший из ружья не попал в мужчину, который специально приехал на похорон матери в деревню Камышовка Выборгского района Ленинградской области.

Полиция задержала 58-летнего злоумышленника и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ссора между родственниками произошла на почве раздела наследства умершей.

Напомним, в Москве мужчина выстрелил в любовника и его мать, а потом пытался покончить с собой.

Источник: Полиция России