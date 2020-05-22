В Харькове мужчина задушил свою жену и спровоцировал утечку газа в многоэтажном доме, который чуть не подорвался.

На вызов приехали полиция и спасатели, которые эвакуировали всех жителей из дома.

По словам соседей, запах газа ощущался на всех этажах, проникая через вытяжки.

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В полиции подтвердили убийство жены пенсионера. Как рассказал подозреваемый, причиной была ревность.

— На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти в виде синяков и ссадин на шее, — сообщила руководитель отделения Московского отдела полиции Харькова Ольга Винокурова.

63-летний мужчина работал сторожем в одном из образовательных учреждений города. Жители дома утверждают, что на него сильно повлиял карантин: вместе с женой он был вынужден проводить все свое время, а на улице супружеская пара почти не появлялась.

Сюжет Чрезвычайных новостей:

Напомним, ужасный инцидент с убийством женщины и угрозой взрыва многоквартирного дома в Харькове произошел 20 мая.