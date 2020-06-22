Вибух на Позняках - що відомо про жертви, причини і дії влади

На 110 метрів відлетів шматок балкону під час вибуху будинку на Позняках. Столичні рятувальники продовжують розбирати завали десятиповерхівки, у якій, ймовірно, стався вибух газу. Внаслідок чого зруйнувалось п’ять поверхів будинку і загинуло троє мешканців, а ще двоє зникли безвісти.

Панельний дім на вул. Соломії Крушельницької 1/5 вибудуваний буквою П. Зведений у 1992 році на перехресті з просп. Григоренка для залізничників.

Вибух стався у шостому під’їзді майже по центру. Вибухова хвиля винесла чотири із 10 поверхів із зовнішнього боку – деякі уламки долетіли ледь не до проспекту.



























Два тижні смерділо газом – що говорять жителі будинку, який вибухнув на Позняках / 7 фотографий

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-Я сидів і дивився якраз на будинок, як вибухнуло. Куски каміння, речі якісь полетіли у всі сторони. Але вогню не було – просто чути було вибух і все, – розповів Іван Федорович, охоронець стоянки на Григоренка.

Поліція перекрила частину проспекту. Тут розташувався штаб ліквідації наслідків. Припарковані крани та пожежні машини, є кілька наметів та навіть невелика столова – роботи йдуть без зупинок.

Учора стався конфлікт між рятувальниками та мешканцями. Після евакуації, частина людей захотіла повернутись додому, але їх не пропустили. Нині периметр огороджений поліцейською стрічкою, за нею у спеку вартують нацгвардійці.

Жителі під’їзду, який обвалився збираються у дворі в тіні вишень та винограду. Вони хочуть забрати речі із вцілілих квартир, але рятувальники забороняють поки не розберуть увесь завал. Під ним можуть бути люди.

Розповідають про 19-річну Анастасію, чия мати та брат загинули. Її батька поки не знайшли.

-Настю жаль дуже. Невідомо, чи з рідних хтось залишився. Тіло мами вже знайшли. І брата також. Невідомо чи живий батько. Мама Інна – завжди дуже хороша хазяйка була, порядок в них у квартирі був, все новеньке. Родина дуже дружня, завжди чемні. Володимир ніколи не відмовляв у допомозі. Син його – Женя золота дитина, – розповіла сусідка Галина Омелянчук.

Жінка мешкала двері у двері із загиблими. У день вибуху її родині пощастило – перебувала на дачі. Те що люди роз’їхались на вихідні – врятувало їм життя, додала вона.

– Ніякої бомби у квартирі не було, як тут заявляються всякі. Це точно газ – два тижні ним смерділо у під’їзді. Була перевірка газу – лічильники забирали. Нам повернули 17 червня. І після цього чути було газ, – зазначила Галина Андріївна.

Із двору видно, що завали розбирають лише троє рятувальників – усе через загрозу обвалу конструкцій – вночі довелось тросами стягувати в цілі панелі аби вони не розламались.

Де стався вибух

Попередньо, вибух пролунав у квартирі 77-річної жінки на шостому поверсі. Вона мешкала одна і напередодні скаржилась на запах газу.

– Приходили та проводили заміну лічильників з Київгазу. І Галина дуже переживала – майже два тижні не виходила з квартири через це, – говорить Галина Боброва.

Загибла була колись директором школи. Після виходу на пенсію мешкала сама.

– Вона приходила до мене за черствим хлібом – годувати любила голубів. Не мала проблем з головою, як тут дехто вже заявляє. Любила випити дві чашки еспресо за раз. Навіть каву мені подарувала, щоб я їй і собі робила. Вона сама мешкала, але має племінницю десь у Німеччині, – розповіла продавець магазину, що у дворі будинку.

Поки мешканці домовляються 23 червня зустрітись у залі Деснянської райдержадміністрації, рятувальники та волонтери привозять воду – на вулиці +32 градуси.

Постраждалих, які не мали де ночувати, відвезли у школу інтернат на Харківському шосе. Розмістили тут 80 людей.

– Сюди їжі попривозили, одяг, тапочки. Тут нам всі пішли на зустріч і допомагають, – розповіла Тетяна Хайнатська, мешканка четвертого поверху.

Станом на вечір продовжують працювати рятувальники. Сподіваються до наступного ранку повністю розібрати завали та знайти чоловіка, який в момент вибуху був вдома на четвертому поверсі. Його дружина вранці пішла на прогулянку, що врятувало їй життя.

Також не знайшли поки батька Анастасії.

Але є ймовірність, що постраждалих може бути більше.

– Офіційно ми знаємо, що під завалами є дві людини, але ми не виключаємо, що там більше людей, – заявила Світлана Водолага із Державної служби надзвичайних ситуацій.

Офіційні версії вибуху на Позняках

Станом на 17.00 внаслідок вибуху загинуло троє осіб – дві жінки віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік.

Є дві версії того, що сталося:

вибух газоповітряної суміші;

вибух від невідомого вибухового пристрою.

Прокуратура, МВС та ДСНС проводять перевірку за обома фактами. Також відкрите провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Реакція влади на вибух на Позняках

Міська влада Києва безоплатно тимчасово розмістила усіх мешканців підїзду в інтернаті. Також заявили, що виділили 30 млн грн постраждалим у вибуху.

За словами мера, це лише половина коштів. Таку ж суму постраждалим виділить Кабмін. Зустріч з представниками влади відбудеться завтра в 11.00 у Деснянській РДА.

Фахівці обстежують сусідні будинки. Визначать, чи безпечні вони для проживання. Центральну секцію будинку, швидше за все доведеться знести.

Андрій Жигайло