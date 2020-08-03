3 августа полиция задержала мужчину, который взял заложника в отделении Универсал банка в Киеве.

В результате операции Службы безопасности Украины заложника удалось освободить целым и невредимым.

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов вошел в банк в полдень, сказал сотрудникам, что у него в рюкзаке бомба, и попросил их вызвать полицию.

Мужчина потребовал дать интервью журналистам. Полиция разрешила нескольким работникам СМИ поговорить с преступником, прежде чем штурмовать здание.

Это был третий случай с захватом заложников в Украине за последние недели.

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”Боевики” в Луцке, Полтаве и Киеве: как захватывали заложников в Украине / 5 фотографий

Захват заложников в автобусе в Луцке

В Луцке 21 июля вооруженный мужчина Максим Кривош захватил в плен 13 человек в автобусе.

Во время переговоров 44-летний злоумышленник, который является гражданином Украины, выбросил взрывчатку из окна автобуса и стрелял в правоохранителя.

Злоумышленник также совершил несколько выстрелов по полицейскому беспилотнику.











”Боевики” в Луцке, Полтаве и Киеве: как захватывали заложников в Украине / 3 фотографии

Ситуация закончилась только после того, как президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с захватчиком заложников и разместил в Facebook видео с “рекламой” документального фильма о правах животных 2005 года, что было одним из требований вооруженного мужчины.

Кривош сдался, после чего его задержали. Короткое видео Зеленского было позже удалено.

Захват правоохранителя в Полтаве

В Полтаве 23 июля украинец Роман Скрипник, размахивая ручной гранатой, заставил начальника областной криминальной полиции сесть с ним в авто и часами возил его по сельской местности в области.

После этого он оставил заложника в машине и убежал в лес. Освобожденный правоохранитель не пострадал.

Восемь дней продолжалась операция по задержанию похитителя, которому удавалось скрываться.

Ночью 1 августа его обнаружили возле поселка Опошня Полтавской области. Здесь Скрипник вновь взял заложника, угрожая гранатой.

Снайперу пришлось ликвидировать преступника, а заложник успел отбежать перед тем, как взорвалась граната.

Фото: Арсен Аваков, Нацполиция, СБУ