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Факты / Происшествия

Подключили вертолет: под Полтавой продолжают поиски преступника с гранатой

Полиция Полтавской области продолжает поиски 32-летнего Романа Скрыпника, который захватил заложников 23 июля в Полтаве.

Силовики прочесывают лесные масивы в Решетиловском и Миргородском районах.

— По состоянию на сейчас не задержали, продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений, — рассказали Фактам ICTV в полиции.

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Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры, полиции и СБУ.

К поискам привлекли вертолет. Полицейские проверяют весь транспорт в районе, где исчез злоумышленник.

Полиция предупреждает, что Скрипник вооружен и опасен.

Районы поисков

Под Полтавой продолжают поиски преступника с гранатой - (КАРТА) | Новости Полтавы

Решетиловский район Полтавской области

Под Полтавой продолжают поиски преступника с гранатой - (КАРТА) | Новости Полтавы

Миргородский район Полтавской области

Захват заложника в Полтаве

В 9.25 23 июля оперативники полиции Полтавы проводили операцию по задержанию автоугонщика. Подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника.

После трех часов переговоров, злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на полковника полиции Виталия Шияна.

Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115. В Решетиловском районе Полтавской области мужчина убежал в лес.

Захват заложника в Полтаве вызвал резонанс в обществе. Днем ранее заложников захватил житель Луцка Максим Кривош.

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