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Факти / Надзвичайні події

“Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні

3 серпня поліція затримала чоловіка, який взяв заручника у відділенні Універсал банку в Києві.

У результаті операції Служби безпеки України заручника вдалося звільнити цілим і неушкодженим.

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов увійшов до банку опівдні, сказав співробітникам, що у нього в рюкзаку бомба, і попросив їх викликати поліцію.

Чоловік вимагав дати інтерв’ю журналістам. Поліція дозволила кільком працівникам ЗМІ поговорити зі злочинцем, перш ніж штурмувати будівлю.

ЧитайтеПерше фото і все що відомо про Сухроба Карімова, який захопив банк у Києві

Це був третій випадок із захопленням заручників в Україні за останні тижні.

  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
”Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні / 5 фотографий

Захоплення заручників в автобусі в Луцьку

У Луцьку 21 липня озброєний чоловік Максим Кривош захопив у полон 13 людей в автобусі.

Під час переговорів 44-річний зловмисник, який є громадянином України, викинув вибухівку з вікна автобуса і стріляв у правоохоронця.

Зловмисник також здійснив кілька пострілів у бік поліцейського безпілотника.

  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
  • “Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні
”Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні / 3 фотографии

Ситуація закінчилася тільки після того, як президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із терористом і розмістив у Facebook відео з “рекламою” документального фільму про права тварин 2005 року, що було однією з вимог озброєного чоловіка.

Кривош здався, після чого його затримали. Коротке відео Зеленського було пізніше видалено.

Захоплення правоохоронця в Полтаві

У Полтаві 23 липня українець Роман Скрипник, розмахуючи ручною гранатою, змусив начальника обласної кримінальної поліції сісти з ним в авто і годинами возив його сільською місцевістю в області.

“Бойовики” в Луцьку, Полтаві та Києві: як захоплювали заручників в Україні

Після цього він залишив заручника в машині і втік до лісу. Звільнений правоохоронець не постраждав.

Вісім днів тривала операція із затримання викрадача, якому вдавалося переховуватися.

Вночі 1 серпня його виявили біля селища Опішня Полтавської області. Тут Скрипник знову взяв заручника, погрожуючи гранатою.

Снайперу довелося ліквідувати злочинця, а заручник встиг відбігти перед тим, як вибухнула граната.

Фото: Арсен Аваков, Нацполіція, СБУ

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