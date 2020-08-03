Сухроб Каримов: что известно о террористе, захватившем банк в Киеве (ФОТО)

Стало известно, что мужчину, который захватил заложницу в банке в БЦ Леонардо в Киеве, зовут Каримов Сухроб Рахматович.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Судя по его социальными сетями — это психически неуравновешенный человек, — написал Геращенко.

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Известно, что преступник является гражданином Узбекистана, 1988 года рождения.







Первое фото и все что известно о Сухробе Каримове, захватившем банк в Киеве / 2 фотографии

Захват банка в бизнес-центре Леонардо

В Киеве мужчина захватил банк в БЦ Леонардо. Сотрудники банка оставили помещения, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Переговоры с преступником проводят правоохранители. Сначала полицейские ввели операцию Гром, однако впоследствии на место происшествия приехали сотрудники СБУ. Теперь дело под их руководством, операция называется Бумеранг.

Террорист настаивает на том, чтобы к нему пустили журналистов, дабы он в прямом эфире назвал свои требования.

По словам мужчины, в его рюкзаке взрывчатка, которая сдетонируют даже в случае его смерти.