Смерть в Одесской области: у дороги нашли обнаженную женщину

В Овидиопольском районе Одессы, недалеко промтоварного рынка 7-й километр, нашли мертвой обнаженную женщину.

Труп обнаружили сегодня ночью на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский.

Одежда неизвестной — джинсы, рубашка, обувь и прочее — обнаружено в поле, в нескольких сотнях метров от тела.







Лежала у дороги: под Одессой нашли обнаженное тело женщины / 2 фотографии

По предварительным данным, повреждения на теле характерны для тех, которые получают в результате ДТП.

Сейчас проводят экспертизу, которая должна установить погибла ли женщина вследствие наезда автомобиля, или ее убили и подбросили тело или она умерла от “естественных” причин.

— Часть дороги, где обнаружено женщину, в это время суток безлюдная — люди здесь ночью, как правило, пешком не ходят. Автомобили движутся на большой скорости …, — сказал представитель управления полиции.

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Люди, которые видели тело, утверждают, что погибшая была беременна. На вид погибшей было 35-40 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, личность человека, причастного к гибели женщины, и обращаются к возможным очевидцев трагедии с просьбой сообщить об этом в полицию.

Труп в школе

В Хмельницкой области на заднем дворе сельской школы нашли окровавленное тело девушки.

Выяснилось, что компания знакомых распивала алкогольные напитки, среди них была и погибшая. Один из парней предложил девушке вступить с ним в интимную связь, однако она отказалась.