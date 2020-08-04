В центре Запорожья утром 4 августа нашли полностью обгоревшее тело девушки.
Жуткое происшествие произошло в сквере недалеко от костела Собор Бога Отца Милосердия.
Отмечается, что в соцсетях девушка делилась депрессивными мыслями, а все последние фото были с пожарами или огнем.
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По предварительной информации, девушка облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Все обстоятельства трагедии устанавливает следствие.
Поджог женщины на Полтавщине
Два месяца назад в Кременчуге произошло жестокое убийство — мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом.
Мужчина забежал за прилавок, облил женщину неизвестной жидкостью и поджег: двери магазина он закрыл изнутри, чтобы она не смогла спастись.
От полученных травм и ожогов женщина погибла на месте.