В Хмельницкой области на заднем дворе сельской школы нашли окровавленное тело девушки.

В полицию обратились местные жители, которые с утра 29 июня увидели погибшую.

Выяснилось, что компания знакомых распивала алкогольные напитки, среди них была и погибшая. Один из парней предложил девушке вступить с ним в интимную связь, однако она отказалась.

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Когда он предложил 200 грн за это и она снова не согласилась, 21-летний парень избил ее.

От телесных повреждений девушка погибла на месте.

Злоумышленника правоохранители разыскали через несколько часов. Установлено, что он житель Черкасс. Снимал жилье в селе и работал в Винницкой области, куда ездил каждый день.

По информации правоохранителей, после инцидента злоумышленник переоделся и уже утром планировал ехать на работу. Он обратил на себя внимание полицейских, которые остановили авто из-за того, что он нервничал, когда видел людей в форме.

Когда его остановили, на парне были следы крови. В настоящее время злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении. За совершенное преступление 21-летнему парню грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

К сожалению, в Украине такие случаи не редкость. В Киеве на территории Центрального железнодорожного вокзала двое мужчин жестоко убили свою жертву и пытались выдать эту смерть за несчастный случай.