Смерть на Одещині: біля дороги знайшли голу жінку

В Овідіопольському районі Одеси, неподалік промтоварного ринку 7-й кілометр, знайшли мертвою оголену жінку.

Труп виявили сьогодні вночі на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський.

Одяг невідомої – джинси, сорочка, взуття та інше – виявлено в полі, за кілька сотень метрів від тіла.







Лежала край дороги: під Одесою знайшли оголене тіло жінки / 2 фотографии

За попередніми даними, пошкодження на тілі характерні для тих, які отримують унаслідок ДТП.

Наразі проводять експертизу, яка має встановити чи загинула жінка унаслідок наїзду автомобіля, чи її убили і підкинули тіло, чи вона померла від “природних” причин.

– Частина дороги, де виявлено жінку, в цей час доби безлюдна – люди тут уночі, зазвичай, пішки не ходять. Автомобілі рухаються на великій швидкості … , – сказав представник управління поліції.

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Люди, які бачили тіло, стверджують, що загибла була вагітною. На вигляд загиблій було 35-40 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, особу людини, причетної до загибелі жінки, і звертаються до можливих очевидців трагедії з проханням повідомити про це поліцію.

Труп у школі

На Хмельниччині на задньому дворі сільської школи знайшли закривавлене тіло дівчини.

З’ясувалося, що компанія знайомих розпивала алкогольні напої, серед них була і загибла. Один з хлопців запропонував дівчині вступити з ним в інтимний зв’язок, однак вона відмовилася.