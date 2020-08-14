В Киеве от смертельного ножевого ранения скончался парень, который хотел защитить девушку от незнакомого нападающего.

Как установило следствие, он увидел, что девушку ударили по лицу: после ранения 25-летний парень скончался по дороге в больницу.

— Возле кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. В ходе выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и пошел, — говорится в сообщении.

36-летнего убийцу задержали в его квартире, а во время неотложных обысков изъяли нож и другие вещественные доказательства.















Вступился за девушку: в Киеве зарезали 25-летнего парня / 4 фотографии

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, готовится сообщение о подозрении с последующим избранием меры пресечения.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Не так давно в Киеве продолжалось расследование еще одного убийства: в Оболонском районе 53-летний отец убил свою несовершеннолетнюю дочь, которая сделала ему замечание за то, что тот вернулся домой очень пьяным.

Агрессивный мужчина нанес 16-летней девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.

Согласно решению суда, следующие 13 лет убийца проведет в тюрьме.