У Києві від смертельного ножового поранення помер хлопець, який хотів захистити дівчину від незнайомого нападника.

Як встановило слідство, він побачив, що дівчину вдарили по обличчю: після зауваження 25-річний хлопець отримав поранення у живіт і помер дорогою до лікарні.

– Біля кафе на вулиці перебували дві компанії. Потерпілий став свідком того, як чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю і зробив зауваження. Під час з’ясування відносин незнайомець вдарив ножем опоненту в живіт та пішов, – йдеться у повідомленні.

36-річного вбивцю було затримано у його квартирі, а під час невідкладних обшуків вилучили ніж та інші речові докази.















Заступився за дівчину: у Києві зарізали 25-річного хлопця / 4 фотографии

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, готується повідомлення про підозру з подальшим обранням запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Не так давно у Києві тривало розслідування ще одного вбивства: в Оболонському районі 53-річний батько вбив свою неповнолітню доньку, яка зробила йому зауваження через те, що той повернувся додому напідпитку.

Агресивний чоловік наніс 16-річній дівчинці декілька ударів в область голови, після чого зв’язав та задушив.

Згідно з рішенням суду, наступні 13 років вбивця проведе у в’язниці.