Связал и душил: в Киеве мужчина убил 16-летнюю дочь из-за замечания

В Киеве 52-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочери.

Преступление произошло еще в сентябре 2019 года в одной из квартир на улице Попова в Оболонском районе столицы.

Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. Во время конфликта мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.

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От полученных травм девушка скончалась на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал себя виновным в совершении преступления. Но суд признал его виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Недавно жуткое убийство произошло в Киеве на Троещине. Женщина расчленила сожителя и пыталась сжечь на костре его конечности.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева