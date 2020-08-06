Сжигала конечности в лесу: в Киеве женщина расчленила сожителя

В Киеве на Троещине задержали женщину, которая пыталась сжечь на костре конечности расчлененного мужчины.

Жуткий инцидент произошел вечером 5 августа.

Останки тела мужчины 1981 года рождения было найдено в квартире в Днепровском районе.

— Правоохранители пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, были знакомы и раньше жили вместе. А затем в порядке статьи 208 УПК Украины ее задержали, — говорится в сообщении.

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У задержанной женщины нет украинского гражданства — в Киеве она проживала последние несколько лет.

Для установления всех причин и обстоятельств смерти проведут ряд экспертиз.

Начато досудебное расследование уголовного производства по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Расчленение Энди Картрайта

О том, что украинского рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в собственной квартире, стало известно 30 июля.

Несмотря на то, что о смерти сообщила его же жена Марина Кохал, вскоре она стала главной подозреваемой по делу.

Через адвокатов она заявила, что Энди умер в результате передозировки наркотиками, а тело ей пришлось расчленить, чтобы уберечь рэпера от сплетен и дурной славы.

Однако последняя экспертиза доказала отсутствие каких-либо наркотиков в организме рэпера.

Суд отправил Марину Кохал в СИЗО, пока будет продолжаться расследование дела.

Рэпер Энди Картрайт сделал себе карьеру в Санкт-Петербурге, а родом он из Нежина Черниговской области.

Знакомые супругов рассказывали, что последние несколько лет Марина очень увлеклась эзотерикой и психологией убийств.