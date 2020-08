Пожары в Калифорнии

Пожар в Калифорния в США распространился на 771 тыс. га и стал одним из самых масштабных за всю историю штата.

Минимум шесть человек погибли и 63 получили ранения в результате пожара. Тушение и эвакуация людей усложняется из-за эпидемии.

Причиной пожаров в Калифорнии стали более 12 тыс. ударов молний. В штате всю неделю фиксировали рекордно высокие температуры воздуха.

Много зданий сгорели. Точную цифру полка не называют, поскольку борьба со стихией продолжается.

Сейчас зафиксировано 560 очагов возгорания. 171 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Людей отправляют в приюты, а семьям предлагают отдельные палатки. В Калифорнии сложная ситуация с коронавирусом – в этом штате зафиксировано более 650 тыс. случаев.

Около 12 тыс. спасателей продолжают тушить огонь. Пока никто не знает, когда получится победить пожары.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.”

