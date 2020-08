7,8 тыс. человек эвакуировали в американской Калифорнии за масштабных лесных пожаров.

Сейчас горит 4,8 тыс. га, людей выселили из 2 586 домов в округе Риверсайд. Пострадавших пока нет.

Лесные пожары начались 31 июля.

Пожар в Калифорнии: эвакуированы 7,8 тыс. жителей города / 3 фотографии

В местных гостиницах и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 — The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.

Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020