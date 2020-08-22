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Масштабні пожежі в Каліфорнії: горить 771 тис. га, загинули шестеро людей

Пожежа в Каліфорнії в США поширилася на 771 тис. га і стала однією з наймасштабніших за всю історію штату.

Щонайменше шестеро людей загинули і 63 отримали поранення в результаті пожежі. Гасіння та евакуація людей ускладнюється через епідемію Covid-19.

Причиною пожеж у Каліфорнії стали понад 12 тис. ударів блискавок. У штаті весь тиждень фіксували рекордно високі температури повітря.

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Багато будівель згоріли. Точну цифру полку не називають, оскільки боротьба зі стихією триває.

Нині зафіксовано 560 осередків загоряння. 171 тис. осіб довелося покинути свої будинки. Людей відправляють у притулки, а сім’ям пропонують окремі намети. У Каліфорнії складна ситуація з коронавірусом – в цьому штаті зафіксовано понад 650 тис. випадків.

Близько 12 тис. рятувальників продовжують гасити вогонь. Поки ніхто не знає, коли вийде перемогти пожежі.

Пожежі в Каліфорнії

Восени 2019 року Каліфорнію охопили сильні пожежі. Тоді влада оголосила загальну евакуацію, багато людей не хотіли залишати свої будинки.

Найкритичніша ситуація склалася поблизу Сан-Франциско. Вогонь впритул наблизився до дорогих будинків вартістю в мільйони доларів. Багато американців залишилися захищати своє майно від вогню садовими шлангами.

Наймасштабніша пожежа за всю історію штату сталася в 2018 році. Тоді від вогню загинуло 85 осіб. Горіти почало через аварію на високовольтних лініях електропередач.

Джерело: ВВС

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