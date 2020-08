Пожежі в Каліфорнії

Пожежа в Каліфорнії в США поширилася на 771 тис. га і стала однією з наймасштабніших за всю історію штату.

Щонайменше шестеро людей загинули і 63 отримали поранення в результаті пожежі. Гасіння та евакуація людей ускладнюється через епідемію Covid-19.

Причиною пожеж у Каліфорнії стали понад 12 тис. ударів блискавок. У штаті весь тиждень фіксували рекордно високі температури повітря.

Читайте: Пожежа у Каліфорнії: евакуювали 7,8 тис. мешканців міста

Багато будівель згоріли. Точну цифру полку не називають, оскільки боротьба зі стихією триває.

Нині зафіксовано 560 осередків загоряння. 171 тис. осіб довелося покинути свої будинки. Людей відправляють у притулки, а сім’ям пропонують окремі намети. У Каліфорнії складна ситуація з коронавірусом – в цьому штаті зафіксовано понад 650 тис. випадків.

Близько 12 тис. рятувальників продовжують гасити вогонь. Поки ніхто не знає, коли вийде перемогти пожежі.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.”

This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila

— Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020