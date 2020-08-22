Пожежа в Каліфорнії в США поширилася на 771 тис. га і стала однією з наймасштабніших за всю історію штату.

Щонайменше шестеро людей загинули і 63 отримали поранення в результаті пожежі. Гасіння та евакуація людей ускладнюється через епідемію Covid-19.

Причиною пожеж у Каліфорнії стали понад 12 тис. ударів блискавок. У штаті весь тиждень фіксували рекордно високі температури повітря.

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Багато будівель згоріли. Точну цифру полку не називають, оскільки боротьба зі стихією триває.

Нині зафіксовано 560 осередків загоряння. 171 тис. осіб довелося покинути свої будинки. Людей відправляють у притулки, а сім’ям пропонують окремі намети. У Каліфорнії складна ситуація з коронавірусом – в цьому штаті зафіксовано понад 650 тис. випадків.

Близько 12 тис. рятувальників продовжують гасити вогонь. Поки ніхто не знає, коли вийде перемогти пожежі.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.” This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila — Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020

???? Today the world gets a little bit hotter. And tomorrow?

A little bit hotter again. Please act as if climate change is an emergency, because it is. This is Napa County, California. #wildfires #Climatechaos2020 #California #CaliforniaFires pic.twitter.com/Ay2KD3sfnA — Planetary Security???? (@Planetary_Sec) August 22, 2020

The LNU Lightning Complex Fire caused the skies to turn orange above Davenport, California. The fire has burned more than 124,000 acres and destroyed at least 105 structures, as dozens of fires continue to burn in California. https://t.co/Wueu3yeUNf pic.twitter.com/MQh5DvFMfV — ABC News (@ABC) August 21, 2020

Пожежі в Каліфорнії

Восени 2019 року Каліфорнію охопили сильні пожежі. Тоді влада оголосила загальну евакуацію, багато людей не хотіли залишати свої будинки.

Найкритичніша ситуація склалася поблизу Сан-Франциско. Вогонь впритул наблизився до дорогих будинків вартістю в мільйони доларів. Багато американців залишилися захищати своє майно від вогню садовими шлангами.

Наймасштабніша пожежа за всю історію штату сталася в 2018 році. Тоді від вогню загинуло 85 осіб. Горіти почало через аварію на високовольтних лініях електропередач.