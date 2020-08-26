ДТП с пьяным майором в Киеве: двум девушкам ампутировали по ноге

Врачи ампутировали по одной ноге двум из девушек, которых переехал на Toyota пьяным 46-летний майор ВСУ Владимир Холодный. Еще у одной — несколько тяжелых переломов.

В крови офицера обнаружили 2,9 промилле алкоголя. Выяснилось, что в тот день он праздновал свое назначение в Украинской военно-медицинской академии. Более того, он должен был стать куратором курсанток, которых покалечил.

Девушки просто стояли у лестницы, когда автомобиль буквально впечатала их в бетон.

После совершенного Холодный вел себя очень вызывающе, угрожал полицейским и отказывался проходить проверку на состояние опьянения.

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Сейчас курсантки находятся в военном госпитале. Двух уже перевели из реанимации, а одной студентке отрезали ногу ниже колена и теперь пытаются спасти вторую. 23-летняя девушка недавно закончила медуниверситет и мечтала стали военным врачом.

Руководитель Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий признает, что за положительными служебными рекомендациями за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего.

Сейчас Холодный находится в СИЗО, ему грозит 8 лет тюрьмы.

ДТП с пьяным майором произошло 25 августа на улице Зоологической в Киеве. Находясь за рулем Toyota, военный наехал на трех курсанток, которые приехали в вуз забрать форму.

Девушки получили тяжелые переломы конечностей.