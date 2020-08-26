ДТП з п’яним майором у Києві: двом дівчатам ампутували по нозі

Лікарі ампутували по одній нозі двом із дівчат, яких переїхав на Toyota п’яним 46-річний майор ЗСУ Володимир Холодний. Ще в одної – кілька тяжких переломів.

У крові офіцера виявили 2,9 проміле алкоголю. З’ясувалося, що у той день він святкував своє призначення в Українській військово-медичній академії. Більш того, він мав стати куратором курсанток, яких покалічив.

Дівчата просто стояли біля сходів, коли автівка буквально впечатала їх у бетон.

Після скоєного Холодний поводився дуже зухвало, погрожував поліцейським та відмовлявся проходити перевірку на стан сп’яніння.

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Нині курсантки перебувають у військовому госпіталі. Двох уже перевели з реанімації, а одній студентці відрізали ногу нижче коліна і тепер намагаються врятувати другу. 23-річна дівчина нещодавно закінчила медуніверситет та мріяла стали військовим лікарем.

Керівник Української військово-медичної академії Валерій Савицький визнає, що за гарними службовими рекомендаціями за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця.

Зараз Холодний перебуває у СІЗО, йому загрожує 8 років тюрми.

ДТП з п’яним майором сталася 25 серпня на вулиці Зоологічній у Києві. Перебуваючи за кермом Toyota, військовий наїхав на трьох курсанток, які приїхали до ВНЗ забрати форму.

Дівчата отримали тяжкі переломи кінцівок.