На улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.

По информации полиции, водитель в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на девушек возле здания военного учебного заведения.

Все девушки получили переломы конечностей и были доставлены в больницу.

Читайте: В Харьковской области ВАЗ сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

В СМИ появилась информацию, что одной из девушек ампутируют обе ноги. Официального подтверждения этому пока нет.

Водитель Toyota 1974 года рождения задержан. По факты открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет заключения.











Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+) / 3 фотографии

Наезд на ребенка в Одесской области

7 июля в Одесской области водитель автомобиля Dodge сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе вместе со своей тетей.

От удара ребенок погиб на месте.

Фото: dtp.kiev.ua