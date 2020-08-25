Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)

На улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.
По информации полиции, водитель в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на девушек возле здания военного учебного заведения.
Все девушки получили переломы конечностей и были доставлены в больницу.
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В СМИ появилась информацию, что одной из девушек ампутируют обе ноги. Официального подтверждения этому пока нет.
Водитель Toyota 1974 года рождения задержан. По факты открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет заключения.
Наезд на ребенка в Одесской области
7 июля в Одесской области водитель автомобиля Dodge сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе вместе со своей тетей.
От удара ребенок погиб на месте.
Фото: dtp.kiev.ua