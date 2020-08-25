PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)

На улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.

По информации полиции, водитель в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на девушек возле здания военного учебного заведения.

Все девушки получили переломы конечностей и были доставлены в больницу.

Читайте: В Харьковской области ВАЗ сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

В СМИ появилась информацию, что одной из девушек ампутируют обе ноги. Официального подтверждения этому пока нет.

Водитель Toyota 1974 года рождения задержан. По факты открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет заключения.

  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
  • Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+)
Приехали за формой: в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток военного ВУЗа (18+) / 3 фотографии

Наезд на ребенка в Одесской области

7 июля в Одесской области водитель автомобиля Dodge сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе вместе со своей тетей.

От удара ребенок погиб на месте.

Фото: dtp.kiev.ua 

Источник: Нацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка