В Харьковской области ВАЗ сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

17 августа в Харьковской области водитель ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с детской коляской на пешеходном переходе.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали. О состоянии пострадавшей и ее ребенка правоохранители не сообщили.

Авария произошла около 15.15 в поселке Песочин.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Наезд на ребенка в Одесской области

7 июля в Одесской области водитель автомобиля Dodge допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе вместе со своей тетей. От удара ребенок погиб на месте.